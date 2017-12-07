Сердюков сбежал от журналистов на вручении наград "Ростеху" — видео

На церемонию вручения наград "Ростеху" прибыл бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Однако, как только к нему подошёл корреспондент Лайфа, председатель совета директоров ПАО "Роствертол" тут же стал избегать вопросов и пытаться скрыться от журналиста.

Более того, на вопрос, будет ли Сердюков общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, тот также ушёл от ответа.

Сегодня глава государства вручит награды сотрудникам ГК "Ростех" 7 декабря. Церемония приурочена к 10-летию корпорации.