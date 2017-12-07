Задержанному в Белоруссии россиянину с наркотиками грозит 15 лет

У мужчины и его четырёх сообщников нашли более килограмма запрещённых веществ стоимостью около $60 тысяч.

В Белоруссии по подозрению в незаконном распространении психотропных веществ был задержан россиянин. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

— При себе у него обнаружено и изъято более килограмма альфа-ПВП, стоимость которого составляет около 120 тысяч рублей (около $60 тысяч). При обыске квартиры подозреваемого обнаружены также смеси неизвестного происхождения, расфасованные по пять граммов, — сообщил глава Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович.

По информации МВД, 27-летний россиянин наладил канал поставок незаконных веществ в Белоруссию и вместе с подельниками закладывал их на территории Минского района. Сильвестрович отметил, что в общей сложности у мужчины изъято более килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП и более 200 граммов миксов.

Кроме того, были задержаны четверо его сообщников. В отношении всех возбуждены уголовные дела по статье "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов" Уголовного кодекса Белоруссии. В случае обвинительного приговора им грозит до 15 лет заключения.