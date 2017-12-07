Житель Ленобласти 8 лет скрывал от жены, что убил и сжёг любовницу из-за шантажа

Девушка требовала деньги за то, что не отправит интимные фотографии невесте подозреваемого.

Полиция задержала в Ленинградской области мужчину, подозреваемого в убийстве и сожжении женщины. Сообщается, что преступление было совершено ещё восемь лет назад. Только сейчас выяснились подробности произошедшего, и мужчину удалось задержать.

26-летняя девушка ушла из дома ночью 15 мая 2009 года. По версии следствия, последним с ней общался бывший молодой человек. На тот момент он уже готовился к свадьбе с другой женщиной.

По данным правоохранителей, он не отрицал, что встречался с пропавшей. Однако никаких доказательств его причастности к совершению преступления у следствия не было.

Расследование дела сдвинулось с мёртвой точки после того, как в следственный отдел пришёл брат девушки и рассказал о подробностях случившегося.

Теперь следователи рассматривают версию, что при встрече девушка шантажировала бывшего любовника совместными интимными фотографиями. По их мнению, она требовала деньги за то, что не отправит снимки невесте молодого человека.

После этого, как полагает следствие, мужчина задушил шантажистку, увёз её тело в лес и сжёг. Расследование дела продолжается.