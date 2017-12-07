Охранники клуба GIPSY взяли гостя-"нищеброда" в "заложники" из-за дешёвого вина

Молодой человек больше часа провёл в подвале за железной дверью, и всё из-за скандала с невежливой официанткой.

Москвич Глеб Мамонов больше часа просидел запертым в одном из хозяйственных помещений модного столичного клуба GIPSY из-за конфликта с сотрудниками заведения. Об этом сообщает паблик Mash.

В тот вечер они с друзьями отмечали день рождения друга. Всё шло хорошо, пока молодой человек не решил заказать бутылку вина, выбрав при этом не самый дорогой напиток. В ответ официантка, принимая заказ, пренебрежительно назвала гостей заведения нищебродами.

Молодой человек оплатил заказ, а затем решил рассказать сотруднице клуба, как нужно вести себя с посетителями. Впрочем, она выслушивать советы и наставления не стала, а позвала охрану.

— И вот мне уже берут, выламывают руки, ведут через зал, открывают какую-то железную дверь и просто меня выкидывают, — рассказал Глеб.

По словам тусовщика, он больше часа провёл в подвале за закрытыми дверями. Освободить его смогли только прибывшие на вызов сотрудники полиции. А вот наказывать администрацию клуба представители закона никак не стали.