Медведев поручил подготовить предложения о поддержке отстранённых спортсменов

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Медведев поручил подготовить предложения о поддержке отстранённых спортсменов

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Правительство подготовит предложения о поддержке спортсменов, которые не примут участие в Олимпиаде в Пхёнчане в 2018 году. Соответствующее поручение дал глава кабмина Дмитрий Медведев.

— Тем, у кого такую возможность отняли, мы обязательно будем помогать. Правительству нужно подготовить соответствующие предложения о поддержке, — заявил премьер.

Напомним, во вторник МОК принял решение о дисквалификации России и отстранении от зимних Олимпийских игр в Южной Корее. "Чистые" спортсмены из России смогут выступить на играх под нейтральным олимпийским флагом.

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