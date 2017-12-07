Медведев поручил подготовить предложения о поддержке отстранённых спортсменов

Правительство подготовит предложения о поддержке спортсменов, которые не примут участие в Олимпиаде в Пхёнчане в 2018 году. Соответствующее поручение дал глава кабмина Дмитрий Медведев.

— Тем, у кого такую возможность отняли, мы обязательно будем помогать. Правительству нужно подготовить соответствующие предложения о поддержке, — заявил премьер.

Напомним, во вторник МОК принял решение о дисквалификации России и отстранении от зимних Олимпийских игр в Южной Корее. "Чистые" спортсмены из России смогут выступить на играх под нейтральным олимпийским флагом.