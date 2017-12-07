Порошенко выдвинул ультиматум Верховной раде

В случае дальнейшего бездействия депутатов глава государства грозится самостоятельно подготовить и внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Президент Украины Пётр Порошенко призвал Верховную раду снять с повестки дня старый законопроект "Об антикоррупционных судах", "чтобы расчистить пространство для нового проекта". Об этом глава государства написал на своей странице в "Фейсбуке".

Президент напомнил, что ещё месяц назад он предложил депутатам ускорить процесс формирования Высшего антикоррупционного суда, чтобы "создать максимально благоприятные условия для принятия соответствующего закона" — ведь проект находится на стадии написания и должен быть согласован между различными политическими силами.

— Моё предложение всё ещё в силе. Однако если в начале следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи — десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект, — предупредил президент.