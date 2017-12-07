Медведев назвал Родченкова человеком с явными психопатическими отклонениями

Глава правительства Дмитрий Медведев жёстко высказался об информаторе WADA Григории Родченкове. Премьер-министр сожалеет, что российских спортсменов отстранили только из-за показаний человека, у которого явные психопатические отклонения.

— И эти спортсмены, и наша страна в целом в такой ситуации столкнулась с беспрецедентным случаем бездоказательных обвинений в адрес целого государства, которые, как известно, строятся на показаниях единственного лица, прямо скажем, психически неустойчивого, если говорить прямо — лица с явными психопатическими отклонениями, совершавшего преступные действия, — добавил Медведев.

Премьер также напомнил, что, согласно следствию, Родченков сам и распространял допинг среди спортсменов.

Как уже сообщал Лайф, журналисты опубликовали медицинскую карту Родченкова. Там было указано, что ему ставили диагноз "депрессивный эпизод тяжёлой степени с психотическими симптомами".