Объявленный в розыск Саакашвили попытался прорваться в гостиницу, чтобы помыться

Однако, потерпев неудачу, политик снова вернулся в палаточный городок под парламентом. При этом это была уже вторая за утро попытка оппозиционера.

Лидер партии "Рух нових сил" и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утром попытался прорваться в гостиницу "Киев" в центре украинской столицы, чтобы помыться, однако потерпел неудачу и вернулся в палаточный городок у Верховной рады.

— Сегодня с утра Саакашвили во второй раз прорывался в отель "Киев", чтобы пойти помыться где-то у кого-то в номере, но его не пустили, — сообщил член коллегии МВД, депутат Верховной рады от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала NewsOne.

При этом украинским властям известно, что оппозиционер находится в палаточном городке у Верховной рады, однако, по словам Геращенко, полиция не предпринимает резких действий, чтобы не было кровопролития. По его мнению, цель Саакашвили — это именно пролить много крови, чтобы показать, что "нас бьют".

Напомним, ранее экс-губернатора Одесской области задержал спецназ СБУ по обвинению в организации митингов на деньги экс-президента Украины Виктора Януковича с целью захвата власти. Сторонники силой отбили своего лидера у правоохранителей, после чего они отправились в палаточный городок под парламентом. Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск.