Медведев раскрыл политическую подоплёку решения МОК

Премьер-министр Дмитрий Медведев указал на связь между решением МОК о дисквалификации сборной России и предстоящими в нашей стране президентскими выборами.

— У этого решения есть ещё одна составляющая, всем понятная, особенно в нынешней ситуации — это политическая составляющая. Это решение было принято в преддверии выборов в нашей стране, выборов президента, цель её — создать соответствующее настроение в обществе, — считает глава кабмина.

В связи с этим он пообещал, что правительство подготовит предложения о поддержке спортсменов, которые не примут участие в Олимпиаде.

Напомним, МОК объявил о дисквалификации сборной России с ОИ-2018 на заседании 5 декабря. "Чистые" спортсмены из России смогут выступить на играх под нейтральным олимпийским флагом.