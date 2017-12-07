Пенсионерка отдала мошеннице 500 тысяч, поверив в скорый отказ России от рубля

Пожилая москвичка отдала полмиллиона рублей лжесотруднице банка, которая сообщила ей о грядущем переходе России на новую валюту. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе МВД.
Женщина накопила 500 тысяч рублей и положила их в банк на Таганской улице. По дороге домой она встретила незнакомку, которая представилась сотрудницей банка и сообщила ей о скором смене валюты в России, предложив обменять сбережения на новые деньги.
Вместе они вернулись в банк, где пенсионерка сняла свои накопления и отдала их мошеннице. Через несколько часов женщины договорились встретиться на том же месте, чтобы бабушка получила на руки новую валюту. Лишь просидев у отделения банка несколько часов, она узнала у сотрудников, что никакой смены валюты в стране нет и не предвидится.
По факту правоохранительные органы проводят проверку.
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