Пенсионерка отдала мошеннице 500 тысяч, поверив в скорый отказ России от рубля

Пожилая женщина решила обменять все свои сбережения на новую валюту у "сотрудницы банка", которую встретила на улице.

Пожилая москвичка отдала полмиллиона рублей лжесотруднице банка, которая сообщила ей о грядущем переходе России на новую валюту. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе МВД.

Женщина накопила 500 тысяч рублей и положила их в банк на Таганской улице. По дороге домой она встретила незнакомку, которая представилась сотрудницей банка и сообщила ей о скором смене валюты в России, предложив обменять сбережения на новые деньги.

Вместе они вернулись в банк, где пенсионерка сняла свои накопления и отдала их мошеннице. Через несколько часов женщины договорились встретиться на том же месте, чтобы бабушка получила на руки новую валюту. Лишь просидев у отделения банка несколько часов, она узнала у сотрудников, что никакой смены валюты в стране нет и не предвидится.

По факту правоохранительные органы проводят проверку.