Американского журналиста Майкла Бома задержали в Москве

В Москве был задержан американский обозреватель и журналист Майкл Бом, хорошо известный российским телезрителям как завсегдатай политических ток-шоу на центральных каналах. Как сообщает "Рен-ТВ", причиной стало отсутствие регистрации у иностранного гражданина. Другие подробности этого инцидента сейчас выясняются.

Майкл Бом закончил Школу международных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке, является американским гражданином, однако уже 20 лет живёт в России и, как признавался он сам, женат на россиянке. Он хорошо говорит на русском языке и почти ежедневно появляется в эфире российских политических телешоу. Его особый интерес представляют темы Сирии и Украины, правда, демонстрирует он исключительно проамериканскую точку зрения.