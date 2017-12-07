Американского журналиста Майкла Бома задержали в Москве

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Американского журналиста Майкла Бома задержали в Москве

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В Москве был задержан американский обозреватель и журналист Майкл Бом, хорошо известный российским телезрителям как завсегдатай политических ток-шоу на центральных каналах. Как сообщает "Рен-ТВ", причиной стало отсутствие регистрации у иностранного гражданина. Другие подробности этого инцидента сейчас выясняются.

<p>Фото: Instagram</p>

Майкл Бом закончил Школу международных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке, является американским гражданином, однако уже 20 лет живёт в России и, как признавался он сам, женат на россиянке. Он хорошо говорит на русском языке и почти ежедневно появляется в эфире российских политических телешоу. Его особый интерес представляют темы Сирии и Украины, правда, демонстрирует он исключительно проамериканскую точку зрения.

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