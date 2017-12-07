Тучная из Femen оголилась и призвала Порошенко и Саакашвили "грести" с Украины

Правоохранители прикрыли одеялом женщину и увели в сторону, однако перед этим получили от неё веслом.

Активистка Femen с веслом в руках, на которой из одежды была только шапочка для плавания, потребовала от Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко уйти и "дать украинскому народу спокойно жить". Одиночное выступление женщина устроила на митинге сторонников экс-президента Грузии в Киеве.

На теле недовольной политиками украинки также был написан призыв к ненавистным Порошенко и Саакашвили "грести" из Украины. Вскоре прохожие уговорили активистку надеть юбку. Подоспевшие на место правоохранители прикрыли одеялом женщину и увели в сторону, однако перед этим получили от женщины веслом.

У Верховной рады должен пройти очередной митинг сторонников Михаила Саакашвили. Они уже почти целиком заполнили площадь Конституции напротив здания парламента. Митинг пока не начался, оппозиционер на сцену ещё не вышел.