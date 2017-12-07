Школьница из Челябинской области родила ребёнка и попыталась смыть его в унитаз

Мать молодого человека, от которого девушка забеременела, ворвалась в туалет, отрезала пуповину ребёнку и вызвала скорую.

В одном из общежитий города Троицка школьница родила ребёнка в туалете. Она хотела смыть его в унитазе, как требовал сделать это предполагаемый отец младенца. Об этом сообщает URA.RU.

По словам очевидцев происшествия, мать молодого человека ворвалась в туалет и надавала оплеух своему сыну и роженице. Она отрезала пуповину у ребёнка и вызвала скорую.

Свидетели также отмечают, что ребёнок родился недоношенным. Они переживают, что малыш не выживет, так как мама при беременности курила и употребляла спиртное.

Новорождённого увезли в больницу вместе с новоиспечённой матерью. Отмечается, что девушка на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних не состояла. Проводится проверка.