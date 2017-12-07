Всё равно на выброс. В Китае уволили стюардессу, доедавшую пищу за пассажирами

В авиакомпании бортпроводницу обвинили в нарушении процедуры по обращению с неиспользованной едой на борту.

Китайская авиакомпания Urumqi Air отстранила от работы стюардессу, доедавшую еду, которую во время перелёта не раздали пассажирам. Об этом сообщает South China Morning Post.

Один из пассажиров даже сумел снять момент, который произошёл 30 ноября. На видеоролике девушка ест из коробочки с самолётной едой.

Сама же голодная стюардесса призналась, что это действительно она. В свою очередь в компании обвинили её в нарушении процедуры по обращению с неиспользованной едой на борту.

Пользователи Интернета встали на защиту девушки, добавив, что не видят в этом ничего страшного, ведь неиспользованная еда всё равно ушла бы в мусор.