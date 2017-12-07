В Омске следователи проверят факт взрыва смартфона рядом с ребёнком

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В Омске следователи проверят факт взрыва смартфона рядом с ребёнком

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

В результате произошедшего 11-летняя жительница Омска получила ожоги первой степени тяжести.

Следователи ГСУ СКР в Омске выяснят причины взрыва смартфона рядом с 11-летней девочкой.

— В ходе проверки будет назначено проведение технической экспертизы для установления причин возгорания телефона и исправности зарядного устройства, а также судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести вреда здоровью, причинённого девочке, — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно вчера — смартфон "Самсунг", находящийся на зарядке, взорвался рядом со спящей девочкой. Ребёнок был госпитализирован с ожогами первой степени тяжести.

Родители также написали жалобу в магазин, где приобрели смартфон.

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