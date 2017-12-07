"Аэрофлот" провёл конкурс для будущих пилотов самолётов Sukhoi Superjet 100

Стал известен победитель конкурса "Лучший в небе" для будущих пилотов российских воздушных судов Sukhoi Superjet 100. Организатором состязания выступил "Аэрофлот" совместно с Росавиацией и Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) — производителем SSJ100. В конкурсе приняли участие курсанты учебных заведений Росавиации: Ульяновского института гражданской авиации, Сасовского и Краснокутского лётных училищ гражданской авиации.

Соревнование будущих пилотов проходило на базе тренажёрного комплекса "Аэрофлота" и включало в себя два этапа: теоретический и практический. В первую часть конкурса входили вопросы по основным авиационным дисциплинам: аэродинамика, навигация, пилотирование, метеорология. Также участники прошли проверку на знание английского языка. В рамках практической части конкурсанты продемонстрировали свой уровень лётной подготовки на полнопилотажном тренажёре SSJ100.

По итогам двух этапов победу одержал Сергей Чипюк, курсант Сасовского лётного училища. Вторым стал Антон Казнов из Ульяновского института гражданской авиации. А на третье место вышли сразу два участника: Павел Ганин из Краснокутского лётного училища и Роман Хамитов из Ульяновского института гражданской авиации.

Итоги конкурса были объявлены на торжественной церемонии награждения в Гостином дворе в рамках Транспортной недели. Награды и памятные подарки победителям вручил заместитель генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

— Уже второй год подряд мы проводим конкурс "Лучший в небе". Он позволяет нам выбирать самых достойных среди будущих пилотов, — подчеркнул Владимир Александров, обращаясь к гостям и участникам мероприятия. — Для "Аэрофлота" молодые квалифицированные специалисты представляют большую ценность, поэтому мы заботимся об их обучении и профессиональном развитии. И, конечно, мы заинтересованы в подготовке лётного состава для воздушных судов Sukhoi Superjet 100.

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, система государственной подготовки лётного состава из года в год доказывает свою эффективность и конкурентоспособность на мировой арене.

— Мы обучаем пилотов по передовым образовательным программам, на самых современных тренажерах. Мы сотрудничаем с ведущими отечественными авиакомпаниями в рамках подготовки лётных кадров. Поэтому уровень знаний и умений наших курсантов полностью соответствует потребностям отрасли, а подготовленные нами специалисты пользуются высоким спросом на рынке, — добавил он.

В свою очередь президент ОАК Юрий Слюсарь отметил технические способности Sukhoi Superjet 100, назвав её современной и надёжной машиной.

— Все преимущества SSJ100 по достоинству оценил наш стратегический партнёр — "Аэрофлот". В прошлом году мы завершили поставку 30 лайнеров SSJ100 по твердому контракту с ведущей авиакомпанией России. А этим летом заключили с "Аэрофлотом" новый договор на поставку ещё двадцати машин. Мы надеемся, что крупнейший российский авиаперевозчик продолжит курс на пополнение парка лучшими образцами отечественной авиационной техники — и SSJ100, и новейшими самолётами типа МС-21, — подытожил Слюсарь.

Отмечается, что конкурс "Лучший в небе" соответствует задачам "Аэрофлота" по выявлению и развитию перспективных молодых специалистов, а также по взаимодействию с государством для совершенствования системы подготовки лётного состава.