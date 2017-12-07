Перепутал два Сан-Хосе. Британец чуть не улетел в США вместо Коста-Рики

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Перепутал два Сан-Хосе. Британец чуть не улетел в США вместо Коста-Рики

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Свою ошибку мужчина понял, когда прибыл в лондонский Хитроу и узнал, что его друзья летят из другой воздушной гавани.

Планировавший провести отпуск в Коста-Рике британец купил билет в город Сан-Хосе в американском штате Калифорния, а не в столицу Коста-Рики. Свою ошибку он осознал только в аэропорту. Об этом пишет The Independent.

Стивен Робертс из британского города Лидса накопил денег, приобрёл билет и в нужный день отправится в аэропорт. Прибыв в лондонский Хитроу, турист узнал, что его друзья летят рейсом из другой воздушной гавани — Гатвик, после чего и понял, что чуть не улетел в другую страну.

31-летний британец посетовал, что был вынужден обменять билеты и потратил на это 1000 фунтов стерлингов (79 тысяч рублей). В итоге путешествие стало слишком дорогим.

В ошибке мужчина винит туроператоров и призывает не доверять им при заказе билетов.

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