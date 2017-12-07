В Саранске водитель "Лады" "припарковался" в жилом доме — видео

Хозяин дома выжил благодаря счастливой случайности: за несколько минут до страшного ДТП он вышел на улицу.

Жуткая авария произошла в одном из районов Саранска. Водитель "Лады" "срезал путь" и "припарковал" свою машину прямо в стоящий у дороги дом. Машина пробила окно и кирпичную стену. Водитель "девяносто девятой" 38-летний Николай Палачев погиб на месте происшествия, двое пассажиров доставлены в реанимацию. Хозяин дома выжил благодаря счастливой случайности: за несколько минут до произошедшего он вышел на улицу.

Как сообщают местные СМИ, водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением на скользкой дороге и влетел в отбойник. От этого удара легковушку и отбросило в жилой дом. На кадрах видно, что он двигается с явным превышением скорости.

Сообщается, что это уже второй подобный случай на этом повороте — после первой аварии здесь было установлено ограждение, однако в этот раз оно не помогло.