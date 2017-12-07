Хозяину медведя, растерзавшего пенсионера под Воронежем, грозит шесть лет тюрьмы

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Хозяину медведя, растерзавшего пенсионера под Воронежем, грозит шесть лет тюрьмы

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Мужчина предстанет перед судом за то, что недоследил за обитателем своего частного зоопарка.

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении 48-летнего хозяина частного зоопарка, откуда в середине октября сбежал медведь по кличке Михаил Иванович и напал на соседа. Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Если его вину докажут, ему грозит до шести лет тюрьмы.

— Следствие установило, что 48-летний предприниматель на дворовой территории своего домовладения в селе Семилуки организовал содержание различных животных, в том числе и медведя. 15 октября этого года медведь вырвал часть ограждения, вошёл на соседний участок и напал на 86-летнего мужчину, который впоследствии скончался от ран, — сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, животное напало на 84-летнего мужчину, когда он собирал яблоки во дворе своего частного дома по соседству с зоопарком. От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы избежать больших жертв, полицейским пришлось убить дикого зверя.

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