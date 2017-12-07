Тиллерсон спрогнозировал судьбу антироссийских санкций

Ранее в Кремле выразили уверенность, что США используют ограничительные меры в отношении России, чтобы разладить обстановку перед президентскими выборами.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции в отношении России продлятся до тех пор, пока Крым не вернётся под контроль украинских властей. Такой прогноз он озвучил на пленарном заседании ОБСЕ в Вене.

— Мы никогда не признаем предпринятую попытку аннексии Крыма. Связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернёт Украине полный контроль над полуостровом, — заявил глава Госдепа.

При этом он отметил, что США солидарны с европейскими партнёрами по поводу сохранения ограничительных мер в отношении России из-за ситуации в Донбассе. По мнению Тиллерсона, наша страна должна "отозвать свои войска" и довести до конца исполнение минских соглашений.

Ранее американский госсекретарь заявил, что США и Европа ведут якобы совместную политику антироссийских санкций. По его словам, она является согласованной.

В свою очередь, в Кремле выразили уверенность, что антироссийские действия США приурочены к предстоящим президентским выборам в России.