Петербургских медиков наградят за спасение эпилептика в Стокгольме

Передвигаясь по шведскому городу, бригада неотложки заметила человека, которому стало плохо и оказала ему помощь.

Руководство "Петербургской неотложки" намерено наградить врачей, спасших эпилептика в Стокгольме. Во время перевозки пациента медики заметили человека, лежащего на дороге, и оказали ему помощь.

Врачи и водитель скорой действовали в соответствии со служебной инструкцией, говорят в пресс-службе "Петербургской неотложки".

— Наша бригада не могла проехать мимо. Это их медицинская честь. Они оказали первую помощь. Передали пострадавшего скорой Стокгольма и продолжили свою работу, — комментирует ситуацию "Пятому каналу" сотрудник пресс-службы организации.

Отметим, медики уже приехали в Петербург и снова вышли на смену.

Напомним, ранее житель Стокгольма Монс Юнассон увидел, что человеку, которому стало плохо на улице, пришла на помощь карета скорой помощи с российским номерным знаком, и выложил фото в своём "твиттере". Появление российских медиков на одной из улиц шведской столицы взбудоражило Сеть. Позже оказалось, что платная машина неотложки находилась в командировке для транспортировки пациента на родину по страховке.