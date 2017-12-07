МИД РФ: Москва обеспокоена решением США по Иерусалиму

В ведомстве опасаются, что оно может "дополнительно осложнить обстановку в палестино-израильских отношениях и в регионе в целом".

Россия с беспокойством воспринимает решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает МИД.

— В Москве объявленные в Вашингтоне решения восприняты с серьёзной обеспокоенностью, — говорится в заявлении министерства.

Ведомство отметило, что "застарелый палестино-израильского конфликт" должен разрешаться на правовой основе сообразно с резолюциями СБ и ГА ООН. Министерство также выражает тревогу, что заявленная США позиция может "дополнительно осложнить обстановку в палестино-израильских отношениях и в регионе в целом".

— В этой связи призываем все вовлечённые стороны проявить сдержанность и отказаться от действий, чреватых опасными и неконтролируемыми последствиями. Особое внимание необходимо уделять вопросу обеспечения свободы доступа всех верующих к святым местам Иерусалима, — отмечают в МИД.

Министерство напомнило и позицию России по данному вопросу: ранее Москва признала западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный Иерусалим — столицей Палестины.