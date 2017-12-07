Неудачная попытка купить бахилы заставила пациента украсть целый автомат

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Неудачная попытка купить бахилы заставила пациента украсть целый автомат

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Фото © РИА Новости / Виталий Белоусов

Житель города Россоши Воронежской области украл автомат по продаже одноразовых бахил в одной из больниц и скрылся с места после того, как несколько раз пытался их купить. Об этом сообщает МВД региона.

По словам очевидцев, мужчина следовал инструкции, опустил монету в автомат, но тот не выдал ему капсулу с бахилами. Он повторил попытку, но, по всей видимости, у мужчины сдали нервы, и он вырвал аппарат и унёс его домой. Охранники тут же обратились в полицию.

Отмечается, что вскрыть автомат и забрать деньги он не успел, так как его задержали охранники. Сейчас он задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Ему грозит до четырёх лет тюрьмы.

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