"Если кому-то это будет нужно". Мутко заявил о готовности уйти в отставку

Читайте также

"Если кому-то это будет нужно". Мутко заявил о готовности уйти в отставку

3269

Виталий Мутко. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко заявил, что готов в любой момент уйти в отставку со своего поста.

— Вы знаете меня сто лет. Я в любой момент готов уйти, если это на пользу кому-то будет и нужно. Кто говорит, я тоже вижу, — заявил Мутко журналистам.

При этом сначала он призвал не поднимать вопрос о его отставке. Мутко добавил, что этот момент "есть кому решать".

По решению МОК, экс-министр спорта РФ Виталий Мутко был пожизненно отстранён от посещения Олимпиад. При этом ряд спортивных деятелей и депутатов обвиняет Мутко в том, что он не защитил российских спортсменов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!