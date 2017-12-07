"Если кому-то это будет нужно". Мутко заявил о готовности уйти в отставку

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко заявил, что готов в любой момент уйти в отставку со своего поста.

— Вы знаете меня сто лет. Я в любой момент готов уйти, если это на пользу кому-то будет и нужно. Кто говорит, я тоже вижу, — заявил Мутко журналистам.

При этом сначала он призвал не поднимать вопрос о его отставке. Мутко добавил, что этот момент "есть кому решать".

По решению МОК, экс-министр спорта РФ Виталий Мутко был пожизненно отстранён от посещения Олимпиад. При этом ряд спортивных деятелей и депутатов обвиняет Мутко в том, что он не защитил российских спортсменов.