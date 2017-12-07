Бухгалтерша с Камчатки притворилась беременной, чтобы уехать в отпуск

Женщина призналась, что без труда ввела в заблуждение врача, так как четыре раза была в положении по-настоящему.

Бухгалтер в посёлке Ключи Камчатского края сымитировала беременность, получила причитающиеся женщинам в положении декретные выплаты и уехала отдыхать. Об инциденте рассказала пресс-служба усть-камчатской прокуратуры.

Как стало известно, в июне 2017 года 31-летняя местная жительница обратилась в районную больницу на приём к акушеру-гинекологу для постановки на учёт в качестве беременной, и врач поставила ей предварительный диагноз "беременность неясного срока". "Будущей маме" были назначены анализы и ультразвуковое обследование. Однако женщина успешно проигнорировала их.

В августе набравшая лишний вес бухгалтер снова пришла к врачу за больничным, и та выдала ей листок о нетрудоспособности. Мошенница предъявила его на работе, получила 263 тысячи рублей декретных и отправилась отдыхать.

Обман раскрылся в октябре, когда "беременная" так и не родила. В больнице забеспокоились о её здоровье и обратились в прокуратуру за помощью, так как женщина не открывала врачам дверь квартиры и отказывалась с ними общаться. Правоохранители выяснили, что она не беременна, но по-прежнему находится на больничном. Бухгалтер призналась, что намеренно ввела в заблуждение врача. Это ей не составило труда: женщина четыре раза была в положении по-настоящему.

Несостоявшаяся роженица обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Наказанием по этой статье могут быть штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или шесть лет тюрьмы. Кроме того, ей придётся вернуть незаконно полученные деньги.