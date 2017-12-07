Названы самые дешёвые и самые дорогие подарки к Новому году

Так, самым дорогим подарком считается смартфон, а самым бюджетным — личное полотенце.

Росстат проанализировал цены на новогодние подарки и назвал самые дорогие и самые доступные из них. Так, в качестве наиболее бюджетного презента служба предлагает личное полотенце — его стоимость составляет примерно 300 руб.

Цена на другой бюджетный подарок — книгу — на удивление значительно выросла — на 4,9% за год, теперь она составляет примерно 310,9 рубля. Подорожал и парфюм: в среднем флакон туалетной воды обойдётся в 1,7 тысячи рублей, что на 4,1% больше, чем в предыдущий год.

А вот смартфоны, несмотря на снижение цен на 5,5% по сравнению с прошлым годом, по-прежнему остаются самым дорогим новогодним подарком. Цена на них в среднем установлена до 8,9 тысячи рублей.