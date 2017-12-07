Nissan отзывает 24 тысячи авто в России из-за проводов и подушек безопасности

Производители автомобиля обещают устранить все обнаруженные неисправности на транспортных средствах.

Японский автопроизводитель Nissan отзывает свыше 24 тысяч машин моделей Qashqai и Note в России из-за неполадок с расположением проводов и подушки безопасности. Об этом сообщили в Росстандарте.

Как сообщается, отзыву подлежат 13 945 авто модели Qashqai и 10 226 Note. У первой обнаружили проблемы с расположением проводов в передней боковой панели, что может привести к замыканию контактов, а у второй выявлена неисправность пиротехнического патрона, которая может привести к неправильному срабатыванию подушки безопасности.

На обоих транспортных средствах будут заменены и устранены все неисправности бесплатно для владельцев.