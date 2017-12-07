Хакеры украли биткоины почти на $70 млн

Хакеры взломали систему по майнингу криптовалют словенской компании NiceHash и украли биткоины на сумму $68 млн, сообщает CNBC.
More than $60 million worth of bitcoin potentially stolen after hack on cryptocurrency site https://t.co/p8uEXRe3yi— CNBC (@CNBC) 7 декабря 2017 г.
Работа криптобиржи была остановлена на сутки. В администрации NiceHash западным СМИ подтвердили, что в результате атаки было украдено примерно 4700 биткоинов. Руководство компании уверено, что за кражей стоят профессиональные хакеры.
Курс биткоина сегодня достиг 15 тысяч долларов.
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