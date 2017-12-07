Хакеры украли биткоины почти на $70 млн

Читайте также

Хакеры украли биткоины почти на $70 млн

3019

Фото: © REUTERS/Benoit Tessier

В результате атаки было украдено примерно 4700 биткоинов, курс которых сегодня вырос до 15 тысяч долларов.

Хакеры взломали систему по майнингу криптовалют словенской компании NiceHash и украли биткоины на сумму $68 млн, сообщает CNBC.

Работа криптобиржи была остановлена на сутки. В администрации NiceHash западным СМИ подтвердили, что в результате атаки было украдено примерно 4700 биткоинов. Руководство компании уверено, что за кражей стоят профессиональные хакеры.

Курс биткоина сегодня достиг 15 тысяч долларов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!