Парламент Молдавии принял закон, ограничивающий в республике российские СМИ

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Парламент Молдавии принял закон, ограничивающий в республике российские СМИ

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Фото: © РИА Новости/Sputnik/Мирослав Ротарь

Парламент Молдавии сразу в двух чтениях принял законопроект, который предусматривает ограничения для популярных российских телеканалов в стране. Проект был поддержан 61 депутатом. При этом против него выступили депутаты Партии социалистов Республики Молдова, а коммунисты даже покинули зал заседаний в знак протеста.

— Законопроект направлен прежде всего против России, с которой у Молдавии действует Договор о дружбе и сотрудничестве, — пояснила позицию депутатов представитель Партии коммунистов Республики Молдова Инна Шупак.

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