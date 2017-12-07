Парламент Молдавии принял закон, ограничивающий в республике российские СМИ

Парламент Молдавии сразу в двух чтениях принял законопроект, который предусматривает ограничения для популярных российских телеканалов в стране. Проект был поддержан 61 депутатом. При этом против него выступили депутаты Партии социалистов Республики Молдова, а коммунисты даже покинули зал заседаний в знак протеста.

— Законопроект направлен прежде всего против России, с которой у Молдавии действует Договор о дружбе и сотрудничестве, — пояснила позицию депутатов представитель Партии коммунистов Республики Молдова Инна Шупак.