"Обошлось без фейсом об пол". Журналист США рассказал о задержании в Москве

Майкл Бом заявил, что к нему пришли двое полицейских и двое представителей паспортного стола и "корректно и вежливо" проверили его документы.

Американский журналист и политический обозреватель Майкл Бом, известный по участию в политических ток-шоу, описал подробности своего задержания в Москве.

По его словам, к нему пришли двое полицейских и двое представителей паспортного стола и проверили его документы.

— Потом попросили меня проехать с ними в отделение полиции, что я и сделал. Я же законопослушный. Всё обошлось без наручников или "фейсом об пол", — написал журналист "Фейсбуке".

Бом отметил, что в участке он написал "объяснительную". В целом, на проверку было потрачено полтора часа. Журналист добавил, что сотрудники полиции вели себя "корректно и вежливо".

Бом пошутил, что, возможно, пришедшие к нему "любители политических ток-шоу просто хотели познакомиться лично".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что причиной задержания американца могло стать отсутствие регистрации.