Маньяк-бисексуал из Перми поёт песни Королёвой даже во время допроса — видео

29-летний Александр был задержан в конце ноября по подозрению в цикле нападений и убийстве — жертв он заманивал своими песнопениями.

Маньяк-бисексуал из Перми,завлекавший своих жертв песнями Наташи Королёвой, продолжает исполнять их даже во время допроса. Видео из полицейского участка опубликовал телеграм-канал Mash. На кадрах задержанный истово тянет "Ма-а-аленькая страна".

29-летний Александр Третьяков, который подозревался в цикле нападений и убийстве, был задержан в конце ноября. Все его нападения были похожи друг на друга: он знакомился с молодыми людьми, общался, выпивал и даже пел им песни под гитару — как правило, хиты Наташи Королёвой. А уже после посиделок певец хватался за нож.