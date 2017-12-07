Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию вокруг переноса столицы Израиля в Иерусалим

Читайте также

Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию вокруг переноса столицы Израиля в Иерусалим

1584

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин проведёт телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Главной темой переговоров станет решение США по Иерусалиму.

Накануне Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Данная информация вызвала волну возмущений в ряде арабских стран и исламских организаций, так как формально это означает признание Иерусалима исключительной территорией Израиля.

Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность этим решением. В ведомстве опасаются, что оно может "дополнительно осложнить обстановку в палестино-израильских отношениях и в регионе в целом".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!