На Кубани арестовали подозреваемого в убийстве офицера Росгвардии в ресторане

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На Кубани арестовали подозреваемого в убийстве офицера Росгвардии в ресторане

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Фото: © РИА Новости

Мухтару Малсюгенову предъявлено обвинение в лишении жизни двух человек в одном из ресторанов Армавира.

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Росгвардии. СКР продолжает расследование уголовного дела о стрельбе в одном из ресторанов Армавира.

— Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Отмечается, что всего в перестрелке погибло три человека. Подозреваемому Мухтару Малсюгенову предъявлено обвинение в убийстве двух из них. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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