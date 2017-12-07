"Роснефть" подала новый иск к АФК "Система" и потребовала 131 млрд рублей

В Арбитражный суд Башкирии поступил новый иск от "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система". На этот раз они потребовали возместить ущерб на сумму в 131,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте "Роснефти".

— Сумма иска соответствует сумме дивидендов, выведенных ответчиками из "Башнефти" с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов, — отмечается в сообщении нефтяной компании.

Как уже ранее сообщал Лайф, суд обязал АФК "Система" выплатить "Роснефти" 136 миллиардов рублей.