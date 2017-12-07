Песков: Судьбу операции ВКС в Сирии будет решать Верховный главнокомандующий

Решение о завершении операции ВКС РФ в Сирии может принимать только Владимир Путин. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Решение на этот счёт может принять и будет принимать исключительно Верховный главнокомандующий Владимир Путин, и, когда он примет такое решение, мы сообщим, — указал представитель Кремля.

Он отметил, что российская сторона продолжает настаивать на необходимости политического урегулирования в этом регионе.

— Женева остаётся основной площадкой. Но в то же время и Астана, и Сочи являются существенным подспорьем и важным треком в плане обеспечения позитивного исхода переговоров, — добавил он.

Ранее Генштаб отчитался, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГИЛ*.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что боевая операция на восточном и на западном берегах Евфрата завершилась полным разгромом боевиков.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.