Песков: Судьбу операции ВКС в Сирии будет решать Верховный главнокомандующий

Решение о завершении операции ВКС РФ в Сирии может принимать только Владимир Путин. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Решение на этот счёт может принять и будет принимать исключительно Верховный главнокомандующий Владимир Путин, и, когда он примет такое решение, мы сообщим, — указал представитель Кремля.
Он отметил, что российская сторона продолжает настаивать на необходимости политического урегулирования в этом регионе.
— Женева остаётся основной площадкой. Но в то же время и Астана, и Сочи являются существенным подспорьем и важным треком в плане обеспечения позитивного исхода переговоров, — добавил он.
Ранее Генштаб отчитался, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГИЛ*.
Накануне президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что боевая операция на восточном и на западном берегах Евфрата завершилась полным разгромом боевиков.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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