Мутко ушёл от ответа, стыдно ли ему перед российскими спортсменами

Ранее ряд спортивных деятелей и депутатов обвинил его в том, что экс-глава Минспорта не защитил атлетов и позволил отстранить сборную от Олимпиады.

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко не захотел отвечать на вопрос корреспондента Лайфа о том, стыдно ли ему перед нашими спортсменами.

При этом охрана политика оттолкнула журналиста, попытавшегося получить у него комментарий по поводу обвинений в том, что экс-глава Минспорта не защитил российских спортсменов и позволил отстранить сборную от Олимпиады в 2018 году.

Ранее исполком МОК пожизненно отстранил экс-министра спорта РФ Виталия Мутко от посещения Олимпиад. При этом ряд спортивных деятелей и депутатов обвиняет его в том, что он не защитил российских спортсменов.