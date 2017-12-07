Песков: Позиция США по Иерусалиму приводит к расколу

Представитель Кремля призвал искать политико-дипломатические средства разрешения конфликта.

Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля приводит к расколу среди международного сообщества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы полагаем, что как минимум это решение сейчас не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании, а наоборот, как мы видим, первое — приводит к расколу среди международного сообщества, — заявил Песков в беседе с журналистами.

Он отметил, что с этой позицией согласны далеко не все: очень острую реакцию решение Трампа вызывает в Палестине. По мнению Пескова, нужно продолжать "искать пути решения политико-дипломатическими средствами".