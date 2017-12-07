В Кремле прокомментировали новый иск "Роснефти" к АФК "Система"

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В Кремле прокомментировали новый иск "Роснефти" к АФК "Система"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил позицию главы государства по поводу спора "Роснефти", "Башнефти" и АФК "Система". По словам Пескова, Владимир Путин выступает за мировое соглашение, однако спор должны решить сами компании.

— Но в любом случае это вопрос для арбитражного судебного разбирательства, мы вмешиваться не можем, — пояснил представитель Кремля.

Сегодня стало известно, что в Арбитражный суд Башкирии поступил новый иск от "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система". Нефтяная компания потребовала 131,6 млрд рублей.

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