В Кремле прокомментировали новый иск "Роснефти" к АФК "Система"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил позицию главы государства по поводу спора "Роснефти", "Башнефти" и АФК "Система". По словам Пескова, Владимир Путин выступает за мировое соглашение, однако спор должны решить сами компании.

— Но в любом случае это вопрос для арбитражного судебного разбирательства, мы вмешиваться не можем, — пояснил представитель Кремля.

Сегодня стало известно, что в Арбитражный суд Башкирии поступил новый иск от "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система". Нефтяная компания потребовала 131,6 млрд рублей.