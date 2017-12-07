В Кремле ответили на вопрос о главе предвыборного штаба Путина

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В Кремле ответили на вопрос о главе предвыборного штаба Путина

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Кандидатура на пост главы избирательного штаба Владимира Путина пока не утверждена, как такового штаба пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока не известно, кто возглавит избирательный штаб, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. Пока нет избирательного штаба как такового, — сказал журналистам Песков.

Вчера Владимир Путин заявил о желании баллотироваться на следующие президентские выборы, которые состоятся в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует в декабре.

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