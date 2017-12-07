"Я люблю водку". Швед, снявший российскую скорую, отверг обвинения в русофобии

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"Я люблю водку". Швед, снявший российскую скорую, отверг обвинения в русофобии

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Фото © Twitter/Måns Jonasson

По его словам, спрашивая "А что в Сёдере делает русская скорая?", он не имел в виду ничего плохого.

Житель Стокгольма Монс Юнассон, который опубликовал фотографию неотложки из Санкт-Петербурга, обратился к россиянам через свой "твиттер".

— Меня просто съедало любопытство, так как я никогда не видел здесь иностранную скорую. Это не пример шведской русофобии, — заявил он.

По его словам, задавая вопрос о том, что в районе Сёдермальм делает российская скорая, не имел в виду ничего плохого.

В подтверждение он добавил, что "любит водку и Альфреда Шнитке".

Напомним, житель Стокгольма опубликовал снимок в своём "твиттере", когда увидел, что человеку, которому стало плохо на улице, пришла на помощь карета скорой помощи с российским номерным знаком.

Позднее стала известна тайна российской неотложки, а после врачи из Питера рассказали о спасении прохожего в Стокгольме.

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