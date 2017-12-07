Песков: Путин — самый сильный кандидат в президенты

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Песков: Путин — самый сильный кандидат в президенты

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал Владимира Путина самым сильным кандидатом на предстоящих выборах. По словам представителя Кремля, у лидера страны такой уровень поддержки россиян, который просто недоступен для остальных претендентов на пост президента.

— Да, Путин — самый сильный кандидат. Помимо него будут и другие кандидаты. Да, и шансов, конечно, больше всего у Путина — тот уровень поддержки народа, который есть у него, недоступен для остальных кандидатов, — сказал Песков.

Владимир Путин объявил о своём участии в выборах на встрече с рабочими ГАЗа в Нижнем Новгороде. Однако он пока не решил, как будет регистрировать свою кандидатуру в ЦИК для участия в выборах 2018 года.

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