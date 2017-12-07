Посол РФ рассказал, при каком условии дипмиссию перенесут в Иерусалим

Ранее Москва отмечала, что в этом вопросе склоняется в пользу двугосударственного решения палестино-израильского конфликта.

Российское посольство в Израиле может "переехать" из Тель-Авива в Западный Иерусалим только после того, как будут решены проблемы со статусом палестинских территорий. Об этом говорится в заявлении посла РФ.

— В практическом плане Посольство России может быть переведено из Тель-Авива в Западный Иерусалим после урегулирования всех проблем окончательного статуса палестинских территорий, — отметил Александр Шеин.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Москва уже прокомментировала это заявление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это "приводит к расколу среди международного сообщества".