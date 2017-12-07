Кремль: Участие Мутко в подготовке мер поддержки атлетов не ударит по репутации

Читайте также

Кремль: Участие Мутко в подготовке мер поддержки атлетов не ударит по репутации

1629

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев

Вице-премьер был пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх по решению МОК.

Участие вице-премьера РФ Виталия Муткова в разработке мер по поддержке российских спортсменов не повлечёт никаких репутационных издержек, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, Мутко был решением МОК пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх.

— Нет. Не будет (репутационных издержек. — Прим. ред.), — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста. — Это российское правительство. Не забывайте, что Мутко является заместителем главы правительства. Меры как раз рождаются в недрах правительства, в недрах кабинета министров.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!