Кремль: Участие Мутко в подготовке мер поддержки атлетов не ударит по репутации

Вице-премьер был пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх по решению МОК.

Участие вице-премьера РФ Виталия Муткова в разработке мер по поддержке российских спортсменов не повлечёт никаких репутационных издержек, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, Мутко был решением МОК пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх.

— Нет. Не будет (репутационных издержек. — Прим. ред.), — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста. — Это российское правительство. Не забывайте, что Мутко является заместителем главы правительства. Меры как раз рождаются в недрах правительства, в недрах кабинета министров.