Мутко: Есть кого отправлять в отставку, а я должен быть рядом со спортсменами

Ранее чиновник был пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх по решению МОК.

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко рассказал, что дисквалификация не помешает ему и он будет бороться вместе с российскими спортсменами. Об этом он заявил журналистам.

— Вы говорите об отставке. Сейчас есть кого отправлять в отставку, а я должен быть рядом со спортсменами, я буду с ними до конца, потому что они при мне завоёвывали эти медали (Олимпиады 2014 года. — Прим. ред.). Мы будем бороться, — отметил экс-глава Минспорта.

Мутко добавил, что его дальнейшая судьба в спортивном направлении стоит не на первом месте.

Ранее стало известно, что Виталия Мутко пожизненно отстранили от посещения Олимпиад. Сборной России было запрещено выступать на играх под национальным флагом. Такие меры предприняты со стороны МОК из-за подозрения "государственной систематизации" употребления допинга российскими атлетами.