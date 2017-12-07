В Генштабе ВС России заявили о выполнении задачи по разгрому ИГИЛ в Сирии

ВС России выполнили задачу по разгрому бандформирований террористической группировки ИГИЛ*, сообщили в Генштабе.
— Задача по разгрому бандформирований террористической организации ИГ на территории Сирии, решаемая Вооружёнными силами Российской Федерации, выполнена, — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.
Он отметил, что за последний месяц был освобождён Абу-Камаль и несколько населённых пунктов на западном берегу реки Евфрат.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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