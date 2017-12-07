"Аэрофлот" получил право отказывать авиадебоширам в перевозке

За последние 10 лет на борту рейсов главного отечественного перевозчика было зафиксировано 3,5 тысячи случаев нарушений правила поведения.

"Аэрофлот" получит законное право составлять чёрные списки деструктивных авиапассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий пакет законов, который вступит в силу в июне 2018 г.

В "Аэрофлоте" уверены, что принятые меры повысят привлекательность отечественных перевозчиков на мировом рынке — такая же практика действует во многих зарубежных авиакомпаниях.

Как отмечают в авиакомпании, выходки авиадебоширов превратились в одну из острейших проблем отечественной гражданской авиации — до сих пор российское законодательство не предусматривало адекватных мер ответственности за подобные нарушения.

Так, за последние 10 лет на борту рейсов главного отечественного перевозчика было зафиксировано 3,5 тыс. подобных случаев. Среди них встречались и грубые нарушения, вроде нападений на членов экипажа, повреждения салона и поломки оборудования и др.

По словам заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" Владимира Александрова, компания давно добивается ужесточения законодательства в отношении деструктивных пассажиров.

— Этот серьёзный вопрос обсуждался на одной из встреч генерального директора нашей авиакомпании Виталия Савельева с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал нашу инициативу по совершенствованию правовой базы, — рассказал Александров.

Отмечается, что в "Аэрофлоте" уже придумали, как применить новые законодательные положения на практике.