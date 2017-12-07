Российский штаб в Сирии спланировал операцию против ИГИЛ на берегу Евфрата

В состав штаба помимо российских военных советников вошли командиры отрядов восточных племён Евфрата и курдских формирований.

Операцию по разгрому ИГИЛ* на восточном берегу Евфрата и восстановление контроля над границей с Ираком спланировал штаб группировки войск России в Сирии.

— Эта операция была спланирована штабом российской группировки войск в Сирии и проводилась под непосредственным руководством Объединённого оперативного штаба, развёрнутого в населённом пункте Сальхиях, — уточнил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, в состав штаба, помимо российских военных советников вошли командиры отрядов восточных племён Евфрата и курдских формирований. Рудской отметил, что при освобождении этой территории самолёты ВКС РФ действовали как с аэродрома Хмеймим, так и с аэродрома Дейр-эз-Зор.

Напомним, 3 декабря формирования народного ополчения восточных племён Евфрата и курдские отряды завершили разгром боевиков ИГИЛ на восточном берегу Евфрата и восстановили контроль над сирийско-иракской границей.

*Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.