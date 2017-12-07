"Еду через Мордор". В Twitter шокированы крупным лесным пожаром в Калифорнии

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"Еду через Мордор". В Twitter шокированы крупным лесным пожаром в Калифорнии

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Пользователи в социальных сетях приступили к бурному обсуждению видеоролика из автомобиля, сделанного на фоне лесных пожаров в Калифорнии.

Видеозаписью поделились почти 293 тысячи человек. Пользователи сравнивают происходящее с Мордором и адом.

— Приятно видеть, что они построили шоссе через Мордор, — говорит пользователь соцсети.

Другой пользователь возмущён тем, что дорога до сих пор не закрыта.

— Вот так выглядит ад, — сказал ещё один пользователь.

— Сначала подумал, что это вулкан. Очень страшно рядом с ним ехать, — поделился впечатлением пользователь.

Напомним, что в калифорнийском округе введён режим ЧП в связи с лесными пожарами.

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