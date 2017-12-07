В ходе штурма последних оплотов ИГИЛ уничтожили 550 боевиков и 14 джихад-мобилей

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В ходе штурма последних оплотов ИГИЛ уничтожили 550 боевиков и 14 джихад-мобилей

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Фото: ©РИА Новости/Рафаэль Даминов

Сирийские войска при поддержке российской авиации в ходе штурма последних оплотов ИГИЛ* в САР уничтожили более 550 террористов, среди которых около 130 смертников. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

— За последние пять дней наступления сирийских правительственных войск, поддерживаемых авиацией ВКС России, в этом районе уничтожено более 550 террористов, в том числе около 130 смертников, шесть танков, 14 джихад-мобилей, — отметил Рудской.

Кроме того, был уничтожен 91 пикап, на котором были установлены пулемёты.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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