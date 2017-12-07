"Тебя убью, урода посажу". Мать родившей в туалете ученицы угрожает ей расправой

Спасённого малыша, скорее всего, отправят в детский дом, так как ни она, ни родные отца не собираются его забирать.

Мама 15-летней школьницы из Челябинской области, которая родила ребёнка в туалете и попыталась смыть его в унитаз, узнав о произошедшем, сказала: "Тебя убью, урода посажу". О шокирующей подробности пишет "МК".

При этом изданию стало известно, что забирать новорождённого мальчика она не планирует, как и родные парня. Спасённого малыша, скорее всего, отправят в детский дом.

Отмечается, что школьница пробовала различные способы, чтобы прервать нежелательную беременность — от народных до таблеток, однако ребёнок выжил. О том, что она была в положении, родители пары не знали. Девочка пухленькая, её беременность родные приняли за то, что она "просто поправилась". При этом мама школьницы, которая растила её одна, даже не подозревала, что у дочери настолько близкие отношения с парнем.

Ранее Лайф сообщал, что в туалете одного из общежитий города Троицка Челябинской области 15-летняя девушка родила мальчика. После чего вместе с отцом своего малыша попыталась смыть его в унитаз. Предотвратила убийство мать молодого человека. Она ворвалась в туалет и надавала оплеух своему сыну и роженице. Женщина отрезала пуповину у ребёнка и вызвала скорую.